شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 6 أطنان لحوم مفرومة فاسدة فى امبابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين من ضبط 6 أطنان لحوم مفرومة فاسدة ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الأدمى، داخل مفرمة وثلاجة حفظ لحوم بمنطقة إمبابة بحي شمال الجيزة، قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وأشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الحملات تأتى استكمالا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين مؤكداً على استمرار الحملات لضبط المخالفين.

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ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية علي الأسواق والمحال والمطاعم والمنشأت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة الي التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

من جانبه أكد الدكتور أشرف أسماعيل مدير مديرية الطب البيطري إنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف مدير الطب البيطري بالجيزة أن هناك حملات دورية بالتنسيق مع مديرية التموين للرقابة على منافذ اللحوم ومحال بيعها والمطاعم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.