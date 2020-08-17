شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يتفقد المنطقة التجارية اللوجستية بطنطا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، المنطقة التجارية اللوجستية بمدينة طنطا، التى تتضمن متابعة تنفيذ اعمال المخازن والوچيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعه، وأيضا مقر للسجل التجارى بالمنطقة.



ويرافق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارة المنطقة التجارية/اللوجستية، كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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وكان الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجازة الداخلية ، قد شاركوا في مؤتمر محافظة الغربية على هامش افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات المنطقة التجارية واللوجيستية بالمحافظة.

وتعد المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين " للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحه حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليار جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع.



