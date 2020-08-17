حنين حسام للمحكمة: "الشباب المتهمين ملهمش ذنب.. شغالين معايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: طلبت حنين حسام من قاضي الدائرة الثالثة جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية التحدث للدفاع عن نفسها. طلبت "حنين" من القاضي فحص مشاهد الفيديو التى قدمته النيابة كدليل اتهام، وبرأت حنين حسام المتهمين الشباب معها في القضية "شغالين معايا وملهمش ذنب". ورد قاضي المحكمة عليها قائلا: "الجلسة الجاية هنسمعك ونحقق مطالبك". وأجلت المحكمة استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين على حبسهم سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لجلسة 17 سبتمبر المقبل.

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