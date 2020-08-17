السيطرة على حريق بمصنع شهير في أكتوبر دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، حريقا اندلع في مصنع سلع غذائية شهير في أكتوبر. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من إحدى المنشآت في المنطقة الصناعية. Advertisements ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء. وجابه رجال الحماية المدنية مصدر النيران بقيادة العميد محي الدين محمد رئيس قطاع أكتوبر، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات. وتبين بالفحص نشوب حريق بمخلفات بمصنع "ف" للسلع الغذائية "سناكس" دون خسائر في الأرواح.

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