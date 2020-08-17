5 سيارات إطفاء وخزان استراتيجي لإخماد حريق مصنع في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق في مصنع لتشكيل وتصنيع المعادن في مدينة السادس من أكتوبر، اليوم الاثنين. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من إحدى المنشآت في المنطقة الصناعية. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي، بقيادة العميد محي الدين محمد. ويجابه رجال الحماية المدنية مصدر النيران، وسط تواجد شرطي لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني.

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