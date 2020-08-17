سما المصري بـ"الكمامة والمصحف": منشرتش فيديوهات وكلها خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

سمحت المحكمة الاقتصادية اليوم الإثنين، للمتهمة سما المصري بالحديث خلال رابع جلسات محاكمتها في القضية رقم 979 لسنة 2020 بتهمة الدعوة للدعارة.

تعد القضية هي الثانية بحق "المصري" وحوت في أحرازها 5 فيديوهات نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت سما المصري في المحكمة بالكمامة وممسكة بالمصحف، قائلة للمحكمة "منشرتش فيديوهات وكلها خاصة"، وأضافت أنها طالبت النيابة بضم القضيتين.

وطالب أشرف ناجي، محامي المتهمة بتعليق الدعوى لحين الفصل في القضية الأولى المستأنف عليها والمحجوزة للحكم في 7 سبتمبر المقبل.

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ووجهت النيابة للمتهمة تهم الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع ونشر فيديوهات على حساباتها الشخصية خادشة للحياء تحرض على الدعارة.

يذكر أن الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، قضت في القضية الأول، بمعاقبة سما المصري 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفجور، ومازالت تنظر أمام محكمة مستأنف.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.