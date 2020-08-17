"الأمن العام": ضبط 86 قضية مخدرات وتنفيذ 39 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 16 قطعة سلاح ناري، و86 قضية مخدرات، وتنفيذ 39103 قضائي متنوع، في 24 ساعة الماضية.

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط 15 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، و246 دراجة نارية مخالفة، و23218 مخالفة مرورية، وفحص (100) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.