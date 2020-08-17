"أمن المنافذ" يحبط تهريب 6367 قرص مخدر وتنفيذ 168 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. و أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 قضايا تهريب عبارة عن) بضائع أجنبية الصنع– عقاقير طبية- مسحوق أسمدة أزوتية) بلغت القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من 100 ألف جنيه، 15 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، سرقة، مخالفات سائقين، انتحال صفة) قضيتين مخدرات بمضبوطات بلغت (6367 قرص وكبسولة وزجاجة مخدر)، 3550 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 168 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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