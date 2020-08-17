زعم استثمار ملايين الدولارات.. ضبط أجنبي بتهمة النصب والاحتيال على أحد المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين، والاستيلاء على أمواله بزعم استثمار ملايين الدولارات بالبلاد نظير حصوله على نسبة مالية.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت بلاغا من (مهندس كهرباء - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قِبل أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم استثمار ملايين الدولارات بالبلاد نظير حصوله على نسبة مالية نظير ذلك .

أسفر فحص إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير من خلال التحريات وجمع المعلومات أن وراء تلك الواقعة (شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية- مقيم بالبساتين القاهرة )؛ حيث قام المتهم بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) باسم مُنتحل لإحدى السيدات من رعايا إحدى الدول العربية - مقيمة بإحدى الدول الأوربية، وتملك ثروة مالية تبلغ (8 مليون دولار أمريكي) ترغب في استثمارها بالبلاد، ومن خلال ذلك تمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره ( ثمانية آلاف دولار أمريكي) من الشاكي كرسوم شحن ومصاريف إدارية لإرسال المبلغ المراد استثماره للبلاد "مغطى بمادة سوداء تحت إشراف أحد شركات الشحن العالمية" .

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم في أحد الأكمنة المعدة لضبطه بدائرة قسم شرطة البساتين، وعثر بحوزته على 2 لفافة من الورق الأسود المقصوص في حجم المائة دولار أمريكي، وكل لفافة مُثبت عليهم شريط أبيض عليه علامة المائة دولار أمريكي .

كما تم ضبط شهادة منسوبة لإحدى شركات الشحن العالمية تُفيد بالموافقة على نقل مبلغ (8 مليون دولار) إلى البلاد لتسليمها للشاكي (مزورة بالكامل)، وصورة ضوئية من كارنية منسوب لإحدى المنظمات ببيانات وهمية لإحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول العربية، و2 هاتف محمول بفحصهما، وكذا البريد الإلكتروني الخاص بالمتهم.

وتبين أنه يحتوي على صور من المستندات المضبوطة بحوزة المتهم، ومحادثات نصية بينه وبين الشاكي تُؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.