وزير الصناعة :الحكومة حريصة على زيادة محطات الغاز الطبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وزيرة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن الحكومة ممثلة في وزارتي البترول الصناعة والتجارة، حريصة على أن يكون هناك محطات كافية لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي، خاصة أن هناك أريحية بعض الشئ للمواطنين بالنسبة للسائقين، فالأول لو لم يجد المحطة قد يذهب لأخرى، أما السائق فالوقت الخاص به ثمين، ونحرص على ألا يضيع هذا الوقت في البحث عن محطات التزويد.

وبينت جامع خلال الاجتماع مع نواب لجنة الصناعة، الأحد، أن وزارة البترول طالبت وزارة التجارة والصناعة باستيضاح خطة توسعات الوزارة الخاصة بها، و التقديرات المتوقعة للميكروباصات التي ستقوم بالتحويل في كل محافظة، لأنه وفقا لها سيتم إنشاء عدد محطات التزويد بالغاز في كل محافظة.

واختتمت جامع:"بخلاف الجهود المشتركة بين الوزارات، فإن محطات الخدمة الوطنية بديل لفتح أماكن لتزويد السيارات بالغاز بها، وهي مسألة ستكون أيسر وأقل تكلفة من إنشاء محطات جديدة خاصة بالغاز الطبيعي فقط".