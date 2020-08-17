بعد قليل.. 4 وزراء يتفقدون المنطقة التجارية بطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي

يقوم الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد قليل، بزيارة تفقدية لأعمال المنطقة التجارية-اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والتى تتضمن متابعة تنفيذ أعمال المخازن واللوچيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعه، وأيضا مقر للسجل التجارى بالمنطقة، كما سيتم افتتاح النادى الرياضى الاجتماعى كأحد الأنشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية-اللوجستية.

وسيرافق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارة المنطقة التجارية-اللوجستية، كل من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، أعلنت البدء فى طرح 4 فرص استثمارية جديدة بنهاية الشهر الحالى، لبدء إنشاء المستودعات الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 7 محافظات، بغرض ضمان توفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الغذائية الأساسية، وغيرها من السلع الأخرى، وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالى والمستقبلى للبلاد، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي.