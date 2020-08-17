أخبار مصر | رئيس النواب يبعث برقية تهنئة للسيسي بمناسبة العام الهجري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس النواب يبعث برقية تهنئة للسيسي بمناسبة العام الهجري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد1442، داعيا الله عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على شعب مصر والأمة الإسلامية.

وقال عبد العال في برقية التهنئة: "يهل علينا عام هجري جديد يذكرنا بالهجرة النبوية الشريفة، تلك الهجرة المباركة التي نتذكر من خلالها أحداث عامرة في قلوبنا، سجلت في صفحات التاريخ معاني الوفاء والصبر على تحمل البلاء، انتقل فيها المسلمون إلى القوة بعد ضعف، ومن الفرقة والشقاق الى وحدة الصف، لتصبح الدولة الإسلامية منارة للوسطية والتسامح وبناء الإنسان".

وتابع رئيس البرلمان، يشرفني أن أتقدم لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن نواب الشعب، بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بهذه المناسبة الدينية الطيبة، التي نأخذ وننهل منها العبر، نتدبر سيرة نبينا العطرة وما أرساه من مبادئ وقيم.

وأعرب الدكتور علي عبد العال، عن تمنياته من الله عز وجل أن تكون هذه السنة الجديدة سنة للعمل الجاد الخلاق يعيش فيه شعب مصر العظيم بقيادتكم آمنا في سربه، وأن يصبح الوطن المفدى في طليعة دول العالم ومحورا من محاور التنمية التي يسعي إليه الجميع بفضل إخلاصكم وتفانيكم في خدمة الشعب الذي اختاركم لتقودوا مسيرته، مسيرة البناء والأمن والرخاء.

واختتم البرقية قائلا، حفظكم الله ودفع عنكم كل سوء، وكلل مسيرتكم بالنجاح.

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آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان الوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و5160 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.