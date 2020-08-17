أخبار مصر | برلماني يشيد بتوجه الحكومة لإنشاء 1000 محطة للسيارات الكهربائية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بتوجه الحكومة لإنشاء 1000 محطة للسيارات الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بأنه يتم حاليا الاتجاه إلى إنشاء 1000 محطة شحن لشحن السيارات الكهربائية خاصة أن تغيير السيارات التى تعمل بالبنزين كى تعمل بالغاز الطبيعى يتكلف 10 آلاف جنيه.

كما أعلن النائب البرلماني في بيان له اليوم، تأييده لتأكيد الدكتور هشام توفيق أن هناك دراسات ما تزال مستمرة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر مع الجانب الصيني وذلك في شركة النصر للسيارات التي تم إحيائها من جديد بعد أن كانت في التصفية، لافتا إلى أن وجود صناعات مغذية للسيارات هى أساس وجود أى مصنع سيارات، وبالتالى هناك استهدف لإنتاج موديل واحد بنحو 25 ألف سيارة كهربائية سنوية.

وقال"المسعود" إن نجاح الحكومة في تنفيذ هذه التصريحات سيؤهل مصر لتكون أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مركزا اقليميا لصناعة وتصدير السيارات الكهربائية، لمختلف الأسواق العربية والأفريقية، معربا عن ثقته التامة في قدرة الدكتور هشام توفيق على تحقيق ذلك الأمر.

وأعرب عضو البرلمان عن تأييده التام للتعاون مع دولة الصين الصديقة في مجال السيارات الكهربائية مشيدا بالتطور الكبير داخل الصين في هذا المجال.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان الوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و5160 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.