أخبار مصر | اشتغل الآن.. فرص عمل بالسعودية برواتب 13 ألف جنيه وسكن مجاني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اشتغل الآن.. فرص عمل بالسعودية برواتب 13 ألف جنيه وسكن مجاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية نجح في توفير 344 فرصة عمل على مهن مختلفة بإحدى شركات تجارة التجزئة بجميع فروع الشركة بالمملكة برواتب تصل إلي 3000 ريال سعودي أي ما يعادل 12 ألف و750 جنيها مصريا تقريبا، بالإضافة إلي السكن والمواصلات مجانا.

وأشار الوزير إلي أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول، مؤكدا أن شغل الـ 344 فرصة عمل سوف يكون ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى.

وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن المهن المطلوبة 49 بائع أسماك برواتب وبدلات 1900 ريال سعودي، ويشترط خبرة في تنظيف وتقطيع الأسماك، و114 بائع أجبان براتب 2150 ريال خبرة في الأجبان والمخللات وعمل السلطات بأنواعها ، و71 خباز براتب 3000 ريال، خبرة في صنع المخبوزات أو الحلوى أو الخبز بأنواعها، و 110 جزارين براتب 3000 ريال خبرة في تشفية وتقطيع اللحوم، ومعرفة أنواعها.

ويشترط في المتقدم أن يكون مبتدأ في اللغة الإنجليزية، وخبرة في تصفيف وعرض المنتجات وخدمة العملاء، ولديه شهادات خبرة من أماكن عمله السابق في مجاله إن أمكن، ويقبل العمل في أي مكان علي مستوى المملكة دون اعتراض، وحسن الخلق والتعامل بروح الجماعة ، فضلا عن توفير هذه المهن من داخل المملكة ، ويكون داخل المملكة ولديه إقامة قابلة لنقل الكفالة في حالة قبوله.

ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إلي أنه تم التنسيق مع الشؤون القنصلية بالسفارة للإعلان عن هذه الوظائف على صفحة القنصلية العامة بالرياض على فيس بوك واستقبال الطلبات على الرابط المخصص لذلك تمهيدا لإرسالها إلى إدارة الشركة لاختيار أفضل العناصر منها.

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3 أشهر مهلة جديدة لمخالفي الإقامة وإعفائهم من الغرامات بالإمارات

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أي وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة ، أن التقرير الذي تلقاها الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أكد أنه تقرر تمديد إعفاء "المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب "المستفيدين من مكرمة رئيس الدولة ، لمدة ثلاثة أشهر أخرى وإعفائهم من كافة الغرامات المترتبة.

وأشارت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي إلي أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مدت المهلة التي كانت قد سبق وأعلنتها من 10 أغسطس لمدة شهر ، وذلك لمدة 3 أشهر أخري تنتهي في 17 نوفمبر 2020 متى وقعت المخالفة قبل أول مارس الماضي، فضلا عن إعفائهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم شرط مغادرة الدولة، وتشمل جميع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب ، حيث سيتم تسديد القيود المدرجة بحقهم دون ختم الحرمان بشرط مغادرة الدولة.

وأضافت الهيئة، أن حاملي التأشيرات الراغبين في المغادرة من مطار أبوظبي، والشارقة، ورأس الخيمة يجب عليهم الحضور قبل موعد الرحلة بـ 6 ساعات.

وأما الراغبون في مغادرة الدولة عن طريق مطار دبي فعليهم ضرورة مراجعة مركز الترحيل في شرطة أمن الطيران المدني بالقرب من مبنى المسافرين (2) قبل موعد الرحلة 48 ساعة.