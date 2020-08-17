أخبار مصر | التعليم تعلن عن وظائف بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم تعلن عن وظائف بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2020-2021، خلال الفترة من 16 أغسطس 2020 حتى 1 سبتمبر 2020، إلكترونيًا وذلك عبر الرابط التالي من هنا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك عبر الرابط من هنا

في سياق آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2020/2021.

وذلك بمحافظات (الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - البحر الأحمر- أسيوط - الأقصر- المنوفية - الغربية - القليوبية - الشرقية - قنا - بني سويف – المنيا – سوهاج – الفيوم – السادات).

وأوضحت الوزارة أن التقدم سيكون إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي الرابط التالي emis.gov.eg؛ وذلك في الفترة من 22 إلى31 أغسطس 2020، ولن يتم قبول طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.

وحددت الوزارة شروط القبول بأن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2019/2020 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفيًا لشروط التقدم، وألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1/10/2020 عن 18 عامًا، وأن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.

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كما حددت الوزارة أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

أولًا: أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

ثانيًا: أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تسديد مقابل أداء الامتحان على النحو التالي: "150 جنيه (مائه وخمسون جنيها فقط) للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على حساب رقم (0135112000283818) بمنافذ فوري بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب أو بمكاتب هيئة البريد المصري على مستوى الجمهورية باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم، وتقوم الإدارات والمديريات التعليمية باستلام الإيصالات وإرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة، ولا لا يقبل السداد بحوالة بريدية أو بإيصال (23 ع ح) ولا إيصال (123 ث ع)".