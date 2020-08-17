أخبار مصر | 3 أشهر مهلة جديدة لمخالفي الإقامة من المصريين بالإمارات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 أشهر مهلة جديدة لمخالفي الإقامة من المصريين بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أي وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، بأن التقرير الذي تلقاها الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أكد أنه تقرر تمديد إعفاء "المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب "المستفيدين من مكرمة رئيس الدولة، لمدة ثلاثة أشهر أخرى وإعفائهم من كافة الغرامات المترتبة.

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وأشارت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي إلي أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مدت المهلة التي كانت قد سبق وأعلنتها من 10 أغسطس لمدة شهر، وذلك لمدة 3 أشهر أخري تنتهي في 17 نوفمبر 2020 متى وقعت المخالفة قبل أول مارس الماضي، فضلا عن إعفائهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم شرط مغادرة الدولة، وتشمل جميع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب ، حيث سيتم تسديد القيود المدرجة بحقهم دون ختم الحرمان بشرط مغادرة الدولة.

وأضافت الهيئة، أن حاملي التأشيرات الراغبين في المغادرة من مطار أبوظبي، والشارقة، ورأس الخيمة يجب عليهم الحضور قبل موعد الرحلة بـ 6 ساعات.

وأما الراغبون في مغادرة الدولة عن طريق مطار دبي فعليهم ضرورة مراجعة مركز الترحيل في شرطة أمن الطيران المدني بالقرب من مبنى المسافرين (2) قبل موعد الرحلة 48 ساعة.