أخبار مصر | تعيين 156 شابا وصرف 10 ملايين جنيه لـ 43 عاملا بأسوان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعيين 156 شابا وصرف 10 ملايين جنيه لـ 43 عاملا بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بأسوان 156 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري بمحافظة أسوان، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 810 راغبين عمل بينهم 2 من ذوي القدرات.

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب أحمد وكيل الوزارة ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، أشار فيه إلي أنه تم صرف 9 ملايين و 728 ألفاً و 780 جنيهاً لـ 43 عاملاً غير منتظم رعاية اجتماعية وصحية للعمالة المسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح أن المديرية قامت بمتابعة تطبيق قانون العمل والقوانين ذات الصلة ومتابعة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وذلك من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية ومكاتب التفتيش العمالي التابعة للمديرية، حيث تم التفتيش على 242 منشأة ، وبلغ عدد الحملات النهارية 9 حملات شملت 87 منشأة وبلغ عدد الحملات الليلية 3 حملات شملت 19 منشأة.