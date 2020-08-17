أخبار مصر | ‎وزير الشباب يصل الغربية لافتتاح نادي ماتريكس الرياضي (صور)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ‎وزير الشباب يصل الغربية لافتتاح نادي ماتريكس الرياضي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، إلى محافظة الغربية وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قبل بدء برنامج زيارته للمحافظة، والذي يتضمن افتتاح نادي ماتريكس الرياضي بالمنطقة التجارية واللوجيستية بمدينة طنطا.

واستعرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أهم المشروعات التي تنفذها المحافظة وبعض الأنشطة التجارية داخل محافظة الغربية خلال المؤتمر الذي عقد قبل بدء الجولة التفقدية.

‎ومن المقرر مرافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لكل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لتفقد أعمال المنطقة التجارية اللوجستية بمدينة طنطا بالغربية.

‎وتتضمن الزيارة، متابعة تنفيذ أعمال المخازن واللوجستيات، ومنطقة البيع بالتجزئة، وخدمة السيارات، ومناطق ترفيهية متنوعة، وأيضا مقر السجل التجاري بالمنطقة، كما سيتم افتتاح نادى ماتريكس الرياضى الاجتماعى كأحد الأنشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية اللوجستية، يعقبها عقد مؤتمرا صحفيا لشرح ما تم خلال الجولة.