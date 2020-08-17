مصر | مقتل اثنين من العناصر الإجرامية وإصابة شرطى فى تبادل لإطلاق النار بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل اثنين من العناصر الإجرامية وإصابة شرطى فى تبادل لإطلاق النار بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي اثنين من العناصر الإجرامية مصرعهم فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى محافظة أسيوط وأصيب مجند.

كانت قوات مديرية أمن أسيوط برئاسة مفتشى قطاع الأمن العام شنت حملة للقضاء وتجفيف منابع المخدرات وملاحقة الخارجين على القانون بقرية بنى قرة بمركز القوصية فجر اليوم الاثنين.

وكانت الحملة الأمنية الأمنية المكبرة قد داهمت قرية بني قرة التابعة لمركز القوصية واستهدفت منازل ٣ أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا.

وأثناء المداهمة قامت العناصر الإجرامية بإطلاق النيران، علي القوات فبادلتهم القوات إطلاق النار وأسفر تبادل إطلاق النار بين الطرفين عن مقتل " وليد.ا" ٣٨ سنة، احد العناصر الاجرامية بمركز القوصية ومطلوب ضبطه علي ذمة قضايا، و"بدر.س"، وأصيب مجندين من الشرطة وتم نقل جثث العناصر الاجرامية الي مستشفي اسيوط الجامعي وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن القتلي من العناصر الخطرة.

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وفي سياق أخر، نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.

فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته اعتراف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الاتجار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.