مصر | سما المصري ممسكة بالمصحف: معملتش حاجة أنا مظلومة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سما المصري ممسكة بالمصحف: معملتش حاجة أنا مظلومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، لأقوال سما المصرى، فى اتهامها بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية.

وأنكرت سما المصرى التهم الموجهة لها أمام المحكمة، متمسكة بالمصحف:" معملتش حاجة ومظلومة ومنشرتش فيديوهات، هما قالولى إنتى قضية رأى عام ولازم يحصل معاكى كده".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة فى غضون الفترة من ديسمبر 2019 حتى أبريل 2020، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن "سما المصرى" فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، على النحو المبين فى تحقيقات القضية، ونشرت عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء العام.