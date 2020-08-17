مصر | سما المصري ممسكة بالمصحف: معملتش حاجة أنا مظلومة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سما المصري ممسكة بالمصحف: معملتش حاجة أنا مظلومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استمعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، لأقوال سما المصرى، فى اتهامها بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية.
وأنكرت سما المصرى التهم الموجهة لها أمام المحكمة، متمسكة بالمصحف:" معملتش حاجة ومظلومة ومنشرتش فيديوهات، هما قالولى إنتى قضية رأى عام ولازم يحصل معاكى كده".
وكشف أمر الإحالة أن المتهمة فى غضون الفترة من ديسمبر 2019 حتى أبريل 2020، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن "سما المصرى" فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، على النحو المبين فى تحقيقات القضية، ونشرت عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء العام.