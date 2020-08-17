مصر | ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام– مبلغ مالى–هاتف محمول)، قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (780 ألف جنيه تقريبًا).

كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام- مبلغ مالى–هاتف محمول ).

واستطاعت ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (5000 قرص لعقار الترامادول المخدر- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وأثمرت الحملات عن ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 250 جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول).

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كما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 15جرام- مبلغ مالى– 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

واضطلعت في ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته ( 3000 قرص لعقار الترامادول المخدر- مبلغ مالى– هاتف محمول ).

ونجحت في ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، وبحوزتهما ( 1500 قرص لعقار الترامادول المخدر- مبلغ مالى– هاتف محمول ).

وقامت بضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح، وبحوزته ( 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول ).

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.