مصر | حجز محاكمة متهمي "أحداث ماسبيرو" لـ 13 أكتوبر للحكم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حجز محاكمة متهمي "أحداث ماسبيرو" لـ 13 أكتوبر للحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة مُحاكمة 5 متهمين بـ"أحداث ماسبيرو"، لجلسة 13 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.