مصر | إزالة حطام حادث تسريب جاز على الطريق الدائري وفتحه أمام السيارات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إزالة حطام حادث تسريب جاز على الطريق الدائري وفتحه أمام السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور فتح الطريق الدائري القادم من المريوطية، بعد إزالة حطام حادث تسريب جاز على الطريق.

كانت أغلقت الإدارة العامة للمرور، الطريق الدائري القادم من المريوطية وتحويله علي منزل الكورنيش مناطق القاهرة، إثر تسرب جاز من سيارة فنطاس علي الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه التجمع.

وانتقل قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، لرفع حطام الحادث وشفط المادة البترولية من الطريق تنسيقا مع الجهات المعنية.

تهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

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