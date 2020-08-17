شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان تطوير الكورنيش ومحطة مياه طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الاثنين، يرافقه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال انتهاء المرحلة الأولى من تطوير كورنيش ترعة القاصد الجديد على مساحة ١١٠٠ متر من أصل ٣٥٠٠ متر، إجمالي المشروع، وتبلغ التكلفة الإجمالية حوالي ١٦ مليون جنيه، والذي يهدف إلى خلق متنفس جديد بمدينة طنطا لخدمة المواطنين.

وتفقد الوزير خلال زيارته لمحافظة الغربية مشروع توسعة محطة مياه طنطا المرشحة الجديدة، وذلك بتكلفة ١٢٠ مليون جنيه، والذي يهدف إلى رفع تصرفات مياه الشرب لخدمة ٢٤ قرية، بالإضافة إلى حي أول وثان طنطا.

وأشاد «شعراوي»، بكافة الجهود التي بذلها المحافظ الدكتور طارق رحمي، وكافة الأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظة خلال الفترة الماضية، مطالبًا بالاستمرار في بذل كافة الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطالب وزير التنمية المحلية بالتصدي بكل قوة وحسم لكافة المخالفات الخاصة بتحويل جراجات العقارات إلى انشطة تجارية بكافة مدن ومراكز المحافظة، منوهًا إلى ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بإعطاء مهلة لمالكي تلك الجراجات لتوفيق أوضاعهم، واتخاذ الاجراءات القانونية عقب ذلك ضد المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الملف الهام.

وأكد الوزير على ضرورة الاستمرار في الموجة الـ١٦ لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بكل قوة وحزم وعدم التهاون مع أي مخالفات وتعديات جديدة وإزالتها على الفور.

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