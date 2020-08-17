شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: معدل البطالة في مصر يرتفع لـ9.6% في الربع الثاني من العام بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، أن معدل البطالة ارتفع إلى 9.6% في الربع الثاني من العام بسبب جائحة فيروس كورونا، مقارنة مع 7.5% في العام الماضي.

وحدد الجهاز المركزي أسباب الارتفاع إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية من تعليق المدارس، وتعليق حركة الطيران وغلق المحلات جزئيًا، وحظر المواصلات خلال ساعات الليل.

وأوضح في بيان أن قوة العمل بلغت 26.689 مليون فرد مقابل 29.008 مليون في الربع السابق، بانخفاض ثمانية بالمئة، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.574 مليون، بزيادة 480 ألفا عن الربع المقابل قبل عام.