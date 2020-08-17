شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: إنشاء وتطوير 4 مدارس بمركز مشتول السوق بتكلفة ١٩ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال إنشاء وتطوير 4 مدارس بمركز ومدينة مشتول السوق بتكلفة إجمالية 19 مليونا و600 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ 118 مشروعا لإنشاء وتطوير 114 مدرسة تضم 2049 فصلا دراسيا، و4 إدارات تعليمية بتكلفة 987 مليونا و319 ألف جنيه بمراكز ومدن المحافظة، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء واقامة مدارس جديدة، وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

شدد المحافظ على مدير هيئة الأبنية التعليمية، بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، للإنتهاء من كافه الاعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الصحة لإجراء الكشف الحراري على جميع العاملين بمواقع عملهم، وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وإلزام العمال بارتداء الكمامات الواقية خلال أوقات العمل، بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه جاري تنفيذ أعمال إنشائية ما بين جديد وتوسعه وإحلال جزئي لعدد 4 مدارس، لإضافة 49 فصلا جديدا ‏وبتكلفة 19 مليونا و600 ألف جنيه، بمركز ومدينة مشتول السوق، شملت تلك الأعمال إنشاء جديد لمدرسة رشيدي حميد محمد الرسمية للغات لإضافة 14 فصلا جديدا بتكلفة 6 مليون و700 ألف جنيه، وأعمال توسعة لمدرسة العهد الجديد الإبتدائية لإضافة 8 فصول جديدة وبتكلفة 3 مليون و900 ألف جنيه، ومدرسة سيدي عباس الابتدائية لإضافة 14 فصلا جديدا وبتكلفة 4 مليون جنيه، وإحلال جزئي لمدرسة محمد حسانين بركات للتعليم الأساسي لإضافة 13 فصلا وبتكلفة 5 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء مدرسة عزبة أمين الحسيني للتعليم الاساسي لتوفر 11 فصل ‏دراسي جديد وبتكلفة بلغت 6 مليون و400 ألف جنيه، وأعمال إحلال كلي لمدرسة البتية الإبتدائية لاضافة 14 فصل دراسي وبتكلفة 11 مليون جنيه.