شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. «المنيا» تسجل حالة إصابة واحدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة في المنيا، الإثنين، تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الوباء، مشيرة إلى أنه تم نقلها إلى مستشفي الحجر الصحي بملوي للعلاج، واستمرار علاج 20 مصابًا داخل مستشفيات العزل «الصدر – الحميات» .
فيما أعلنت مستشفي الحجر الصحي بملوي تعافي مصاب ووفاة مصاب آخر، واستمرار علاج 39 آخرين بأقسام العزل والرعاية.
من جانبه، شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار عمليات التعقيم والتطهير بجميع المقار والمناطق العامة لمنع انتشار الوباء.
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