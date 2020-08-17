شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سبتمبر بدء تلقي طلبات الالتحاق بالمدن الجامعية بالمنوفية للطلاب الجدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت جامعه المنوفية في تلقى طلبات الطلاب والطالبات الراغبين في الإلتحاق بالمدن الجامعية عن طريق التسجيل الإلكتروني بالمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٠ /٢٠٢١ والمقرر أن ينطلق ١٧ أكتوبر القادم، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

وبدأت أعمال التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية للطلاب القدامى في الفترة من ١٥ أغسطس وحتي العاشر من سبتمبر القادم، اما بالنسبة للطلاب الجدد يبدأ التسجيل في الفترة 20/9 وحتى 10/10/2020 لطلاب المرحلة الاولى والثانية للتنسيق بينما طلاب المرحله الثالثة يبدأ التسجيل في الفترة من 20/10 وحتى 1/11/2020.

ثم سيتم فرز المتقدمين وإعلان المقبولين لتبدأ بعد ذلك عملية استكمال ملف التقديم من خلال ملئ الاستمارات التي سيتم نشرها على موقع التقديم، والجدير بالذكر أنه لم يتم قبول ملف أي طالب إلا إذا تم التأكد من وجود اسمه في المتقدمين بالتسجيل الإلكتروني