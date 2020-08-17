شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص سقط من قطار وآخر من دور علوي وتسمم ثالث بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 3 أشخاص، الإثنين، أحدهما سقط من قطار الصعيد والثاني من دور علوي في منزله، والآخر بتسمم في محافظة المنيا .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بإصابة «م. ع. ف»، 28 سنة، مقيم بمركز مطاي عقب سقوطه من قطار الصعيد أمام محطة سكك حديد مطاي، وإصابة آخر يدعي «و. ع. ف، 12 سنة» مقيم بقرية تله بمركز المنيا عقب سقوطه من الدور العلوي بمنزله، فيما أصيب ثالث بحالة تسمم بمنزلة داخل قرية تونا الجبل بمركز ملوي.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت محاضر بالحالات الثلاث، وتولت النيابة العامة التحقيقات.