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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 33 تعديًا على أملاك الدولة بـ3 مراكز فى البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الوحدات المحلية بمراكز أبو حمص والمحمودية والدلنجات بتنفيذ 33 قرارًا بإزالة التعديات على الأراضى المملوكة الدولة على مساحة تقدر بنحو 1100 مترًا مربعًا.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز أبو حمص عدد 8 قرارت إزالة للتعديات علي حرم الترع والمصارف على مساحة 540 مترًا مربعًا، وأزالت الوحدة المحلية لمركز المحمودية 4 تعديات على الترع والمصارف فى نطاق قرية كفر نكلا التابعة لقرية أريمون فى محافظة البحيرة على مساحة 432 مترًا مربعًا، كما تم تنفيذ 21 قرارًا بإزالة التعديات على حرم المصارف على مساحة 128 مترًا مربعًا بمركز الدلنجات.
وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذلك المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف عمليات البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية.
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