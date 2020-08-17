شكرا لقرائتكم خبر عن «كلاكيت رابع مرة».. «اسكندرية في عيوننا» تزور متحف المجوهرات الملكية لتنشيط السياحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للمرة الرابعة، نظمت حملة «اسكندرية في عيوننا»، جولتها الرابعة في اطار المبادرة الرسمية التي تنظمها الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، قطاع الإسكندرية، لتنشيط السياحة وزيادة الوعي السياحي والأثري على مدار شهري أغسطس وسبتمبر ٢٠٢٠ بمحافظة الإسكندرية، حيث زار أفراد الحملة متحف المجوهرات الملكية.

وكان في استقبال الحملة الترويجية، صفاء فاروق مدير عام المتحف، وريهام شعبان مدير المتحف، وإنچي حمدي وكيل المتحف لشئون الأثريين.

وقالت «صفاء»، أن حملة «اسكندرية في عيوننا»، ضمت 20 فرداً خلال زيارة المتحف من مختلف الفئات العمرية، حيث تم خلال الجولة الرابعة لها التعرف على مقتنيات متحف المجوهرات الملكية كما قاموا بالتقاط الصور التذكارية داخل المتحف وحديقة المتحف،حاملين شعار الحملة .

وأضافت :«جرت الزيارة الترويجية للسياحة السكندرية، اتساقاً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المصاحبة لخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من الزحام».

يأتى ذلك في ضوء الجولات السياحية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار، بعدد من المحافظات لتنشيط السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعريفهم بالحضارة المصرية والتراث والفنون التي تزخر بها مصر.

وخلال الزيارة، استمتع الجمهور بالعرض المتحفي للقطع الأثرية وما يحتويه من قطع نادرة وفريدة، كما قاموا بالتقاط عدد من الصور التذكارية، وأعربوا عن إعجابهم بالمتحف وعمارته.

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"اسكندرية فى عيوننا" تزور متحف المجوهرات الملكية لتنشيط السياحة

"اسكندرية فى عيوننا" تزور متحف المجوهرات الملكية لتنشيط السياحة