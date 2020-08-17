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بعد توقف ٥ أشهر بسبب «كورونا».. رئيس «الإنجيلية» يلقي أول عظة بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء الأحد، أول عظة روحية في الإسكندرية، بعد توقف دام لأكثر من 5 أشهر، بسبب الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية المصاحبة لخطة الدولة لمواجهة ، والحد من الزحام، وغلق دور العبادة.

وشارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بثانى عظاته ومشاركته في الخدمة الروحية، المسائية بكنيسة الإبراهيمية الإنجيلية في الإسكندرية، بحضور 25% من الطاقة الاستيعابية للشعب.

وقال «زكي» في عظته:«لقد واجهنا جميعًا تحديات كبيرة بسبب الفيروس، منها الشعور بعدم الاستقرار والخوف من المرض والموت، لندرك بعدها كيف تعرضت البشرية إلى تهديدات وتحديات لم تكن بالبسيطة أو السهلة، إننا اليوم ورغم كل هذه التحديات نعود إلى العبادة الجماعية، لذلك أهنئكم جميعًا، ونشكر الله على سلامة بلادنا».

تأتي زيارة «زكى» للكنيسة الإنجيلية بالإبراهيمية في إطار الجولة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية، لعدد من المحافظات المختلفة، والتي من المخطط أن تشمل أيضًا محافظتي المنيا والإسماعيلية، وذلك بعد فترة انقطاع تجاوزت 5 أشهر، بسبب جائحة كورونا العالمية، والتي أدت إلى تعليق كافة الخدمات والأنشطة الروحية.

بعد توقف 5 شهور .. رئيس الطائفة الانجيلية يلقى أول عظة روحية فى الاسكندرية
بعد توقف 5 شهور .. رئيس الطائفة الانجيلية يلقى أول عظة روحية فى الاسكندرية
بعد توقف 5 شهور .. رئيس الطائفة الانجيلية يلقى أول عظة روحية فى الاسكندرية
بعد توقف 5 شهور .. رئيس الطائفة الانجيلية يلقى أول عظة روحية فى الاسكندرية

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