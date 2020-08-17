شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الهيئة العليا لـ«الوفد»: «عقوبات التنمر» تؤكد قرب البرلمان والحكومة من الشارع المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد المهندس نبيل عبدالله، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون مواجهة ظاهرة التنمر، والذي قد أحالته الحكومة للمناقشة، وذلك يعني قرب الحكومة والبرلمان بالشارع المصري وتدخلهم السريع لمواجهة أية ظواهر سلبية، وهو ما نجم عنه سابقة تعريف للتنمر وعقوباته، وذلك بهدف مواجهة هذه الظاهره التي تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأثنى «عبدالله» على الموافقة على مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف باسم «التجارب السريرية»، وذلك بعدما عدلّت اللجنة الخاصة، المواد التي أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه عليها.
وأشار «عبدالله» إلى أنه بموجب هذا القانون الجديد، يكون قد قضى بأن تحل «هيئة الدواء المصرية» المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,475
-
تعافي
59,743
-
وفيات
5,160
كانت هذه تفاصيل خبر عضو الهيئة العليا لـ«الوفد»: «عقوبات التنمر» تؤكد قرب البرلمان والحكومة من الشارع المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.