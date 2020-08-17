شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الهيئة العليا لـ«الوفد»: «عقوبات التنمر» تؤكد قرب البرلمان والحكومة من الشارع المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المهندس نبيل عبدالله، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون مواجهة ظاهرة التنمر، والذي قد أحالته الحكومة للمناقشة، وذلك يعني قرب الحكومة والبرلمان بالشارع المصري وتدخلهم السريع لمواجهة أية ظواهر سلبية، وهو ما نجم عنه سابقة تعريف للتنمر وعقوباته، وذلك بهدف مواجهة هذه الظاهره التي تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع.

وأثنى «عبدالله» على الموافقة على مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف باسم «التجارب السريرية»، وذلك بعدما عدلّت اللجنة الخاصة، المواد التي أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه عليها.

وأشار «عبدالله» إلى أنه بموجب هذا القانون الجديد، يكون قد قضى بأن تحل «هيئة الدواء المصرية» المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث.