شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدات المحلية تراجع شروط الأمان وتراخيص 25 معدية بمركزين فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بحملة التعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية للمرور على المعديات الموجودة على ترعة المحمودية فى مركز كفر الدوار، والبالغ عددها 18 معدية، وبغرض التأكد من سلامتها وصلاحيتها، ومراجعة التراخيص الصادرة لتلك المعديات والتزامها بالشروط، وتوافر عناصر الأمان والسلامة للحفاظ على أرواح المواطنين.

حملة على المعديات فى مركزى كفر الدوار وكوم حمادة بمحافظة البحيرة

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده بحملة مماثلة للمرور على المعديات الواقعه فى نطاق الوحدة المحلية لقريتى النجيلة وكوم شريط وعددها 7 معديات للتأكد من سلامتها وصلاحيتها ومراجعة كافة التراخيص الصادرة للمعديات والتزامها بالشروط وتوافر عناصر الأمان والسلامة، وتطبيق اشتراطات الملاحة وتوافر وسائل الانقاذ والإطفاء داخلها.

حملة على المعديات فى مركزى كفر الدوار وكوم حمادة بمحافظة البحيرة

ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار كافة أعمال مراجعة جميع المعديات الواقعة على المجارى المائية فى نطاق المحافظة للتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وكذلك توافر مقومات الأمن والسلامة بها والإلتزام بالحمولة وكذلك التعريفة المقررة، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين .

حملة على المعديات فى مركزى كفر الدوار وكوم حمادة بمحافظة البحيرة