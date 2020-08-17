شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التخطيط: استثمارات بـ8.22 مليار جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء خلال 2020/2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإعلان عن الملامح الأساسية للبرامج التنموية والاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظات بخطة العام الثالث (2020/2021) من الخطة مُتوسطة الـمدى للتنمية الـمُستدامة (2018-2022).

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن خطة عام 2020/2021 خرجت عن النهج الـمُتبع في إعداد الخطة السنوية، إعمالاً لـمرونة عملية التخطيط التنموي ومُواكبتها للمُستجدات، مؤكدة استثنائية خطة عام 2020/2021 واختلافها عن سواها في توجّهاتها ومُستهدفاتها وأولويّاتها.

وأضافت «السعيد» أن خطة العام الثالث 2020/2021 تستهدف الحفاظ على حياة الـمواطن الـمصري، وتوفير الرعاية الصحية الـمُناسبة، والظروف الـمعيشية الـمُلائمة، والتي تُمكّنه من العودة لـمُمارسة حياته الطبيعية في أسرع وقت وبأقل الأضرار الـمُمكنة في ظل الأزمة العالمية لفيروس كوفيد ١٩ وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة من جديد.

ولفتت إلى الاستثمارات الحكومية الموجهة لمنطقة سيناء بخطة العام المالي 2020/2021، موضحة أن الخطة توجه استثمارات حكومية بحوالي 8.22 مليار جنيه لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء مُقابل حوالي 5.23 مليار جنيه خلال عام 19/2020، بنسبة زيادة تبلغ نحو 57.3%.

وتابعت أن محافظة شمال سيناء استحوذت على حوالي 4.54 مليار جنيه من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة بخطة العام المالي 2020/2021، لتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية الموجّهة لتنمية محافظة جنوب سيناء حوالي 3.68 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء بخطة العام المالي2020/2021، أشار التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الملامح الأساسية للبرامج التنموية والاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظات بخطة العام المالي2020/2021 إلى استحواذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجّهة للمحافظة بنسبة 31.8%، بقيمة 1.445 مليار جنيه يليه قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنسبة 14.3٪، بقيمة 648.8 مليون جنيه، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 11.1٪، بقيمة 505.5 مليون جنيه، وقطاعي الأنشطة العقارية والمياه بنسبة 10٪ لكلٍ منهما.

ولفت التقرير كذلك إلى استحواذ قطاع المياه على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة جنوب سيناء بنسبة 23.6٪ بقيمة تبلغ 869.1 مليون جنيه، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 17.6٪، بقيمة 646.8 مليون جنيه، ثم قطاع الزراعة بنسبة 15٪، بقيمة 554.5 مليون جنيه، وقطاع خدمات التعليم بنسبة 14.5٪، بقيمة تبلغ 532.6 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 97٪ من مشروع استصلاح واستزراع 400 ألف فدان من مياه امتداد ترعة السلام (ترعة الشيخ جابر الصالح)، وزراعة 56.5 ألف فدان بمنطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق، و13.5 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبدعلى الـمياه الجوفية، وتم إنشاء 11 تجمّعاً زراعياً سكنياً لتوطين الاهالي بواقع منزل (175م2) لكل أسرة و5 أفدنة وذلك فيما يخص محافظة شمال سيناء، إضافة إلى إنشاء (7) تجمّعات سكنية زراعية في نطاق الـمحافظة لتوطين الأهالي وتوزيع منزل (175م2) و5 أفدنة لكل أسرة فيما يتعلق بجنوب سيناء.

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وعن أهم البرامج التنموية الـمُستهدف تنفيذها في محافظتي شمال وجنوب سيناء خلال عام 20/2021، لفت التقرير إلى التغذية الكهربائية لمنطقة شمال سيناء ضمن برامج قطاع الكهرباء مع استكمال أعمال شبكات وكابلات كهربائية بشمال سيناء، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات إنارة الحسنة وبئر العبد، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات إنارة الديوان العام قسم أول العريش وقسم الشيخ زويد وقسم نخل، واستكمال البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، واستكمال أعمال بمدينة رفح الجديدة، مع تنمية وتطوير مدينة العريش ضمن برامج قطاع النقل والتخزين.

وحول البرامج المستهدفة لمحافظة جنوب سيناء والتي أشار التقرير إلى أبرزها، فتضمنت إنشاء (15) تجمعاً زراعياً، ورفع كفاءة طريق شرم / دهب (بطول 4.5 كم من تقاطع وادى مدسوس حتى تقاطع وادى الكيد) والأعمال الصناعية وتوسعة وازدواج طريق دهب/ نويبع 75كم (اتجاهين، فضلًا عن ترميم الآثار المصرية في سيناء، وتطوير المتاحف الأثرية والإقليمية، وحفائر الآثار الاسلامية والقبطية في سيناء، مع استكمال قريتي بأبوزنيمة والطور (ظهير صحراوى)، وتسعة تجمّعات تنموية، واستكمال إنشاء جامعة الملك سلمان.