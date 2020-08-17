شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الطيران تسير 20 رحلة دولية تقل 2000 راكب إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 20 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 2000 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، أن الشركة سوف تسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، باريس، كوبنهاجن، لندن، ميلانو، اسطنبول، الخرطوم، نيروبي، بيروت، البحرين ورحلتين جويتين إلى كل من دبي وأبو ظبي، ورحلتين استثنائيتين إلى جدة، ورحلة استثنائية إلى بانكوك، بالإضافة إلى رحلتين داخليتين إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية الي الغردقة، و الأقصر، ورحلات الشحن الجوى.

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