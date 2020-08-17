شكرا لقرائتكم خبر عن بريق وطن.. فيلم تسجيلى عن التطورات الجديدة بمترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، الفيلم التسجيلى "بريق وطن"، وهو الفيلم الذى تمت إذاعته فى افتتاحات أمس التى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق.

واستعرض الفيلم التطورات فى مرفق مترو الأنفاق، وكذلك المحطة الجديدة والتى أطلق عليها اسم المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق.

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ومع انتهاء تنفيذ وافتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة حتى محطة عدلى منصور، أصبح لدينا أول مترو أنفاق بالقاهرة الكبرى يُنفذ بأيدى مصرية بنسبة 100%، هذا المشروع الضخم نفذه تحالف شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات أقوى تحالف وطنى بتكلفة تصل إلى 10 مليار جنيه، وأصبح المشروع جاهزا لاستقبال الجمهور.