شكرا لقرائتكم خبر عن 28 طن مساعدات مصرية تصل بيروت.. والسفير المصري: لن نتخلي عن لبنان والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت يد العون المصرية تمتد للشعب اللبنانى بالدعم والمؤازرة ، حيث استقبل مطار رفيق الحريرى صباح اليوم الاثنين الطائرتين الثامنة والتاسعة ضمن الجسر الجوى الذى وجهت الدولة المصرية بإنشائه منذ اللحظات الاولى لوقوع انفجار مرفأ بيروت فى الراع من اغسطسن

وتحمل الطائرتين 28 طنا من المواد الغذائية والإغاثية ، وكان فى استقبال الشحنات لدى وصولها مطار رفيق الحريرى السفير المصرى بلبنان الدكتور ياسر علوى، والقنصل المصرى وائل السيسى القنصل المصرى والعميد أحمد شحاته الملحق العسكرى فى سفارة مصر ببيروت والمستشار الإعلامى عبدالله زهدى.



وفد من السفارة المصرية والمحلقية العسكرية فى انتظار المساعدات

ومن جانبه، أكد السفير ياسر علوى، أن هذا الدولة المصرية وجهت بتقديم كافة أشكال الدعم لشعب لبنان ومصر لن تتخلى عن أشقائها حتى يجتازون محنتهم .

ومن المقرر وصول دفعة جديدة من المساعدات المصرية يوم الأربعاء المقبل، في تأكيد جديد من الدولة المصرية على تمسكها بتقديم يد العون للشعب اللبناني الشقيق.

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الجسر الجوي الذي أطلقته مصر لمساعدة لبنان يتضمن 4 مراحل، موضحًا أن الأولى عبارة عن المساعدات الطبية، وشملت 9 أطنان من المساعدات، أما المرحلة الثانية فشملت مساعدات طبية وغذائية، خاصةً أن بيروت تعرضت لخسائر ضخمة على مستوى صوامع تخزين القمح، أما المرحلة الثالثة فستتضمن الطواقم الطبية، والمرحلة الرابعة ستشهد الإسهام فى إعادة الإعمار،



طائرة المساعدات المصرية لدي وصولها لبنان

وأشار إلى أن المستشفى الميداني المصري ببيروت نشأ بمبادرة مصرية أثناء العدوان على لبنان في عام 2006 ثم توقف عن العمل بعد انتهاء العدوان، بعدها أُعيد افتتاحه ديسمبر الماضي على خلفية ظروف الأزمة اللبنانية التي بدأت في شهر أكتوبر، ولعبت دورًا كبيرًا في علاج مصابي فيروس كورونا.



طائرة المساعدات لدى وصولها

وكانت بيروت قد استقبلت السبت الماضى 21 طبيبا مصريا للمساهمة فى علاج مصابى حادث المرفأ، والمرضى الذين ضاقت بهم المستشفيات بسبب تزايد الضغط عليها بعد حادث المرفأ.