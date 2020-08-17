شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: استلام مليون طن أسمدة صيفية من شركات الإنتاج وجارى التوريد والصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، إن إجمالى ما تم استلامه من المقررات السمادية من الشركات المنتجة، منذ بداية الموسم الزراعى الصيفى تخطت مليون طن من إجمالى الكمية المقرر توريدها بنحو 2.2 مليون طن، وجارى الصرف وضخ الأسمدة من مصانع الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية، مضيفا أن هناك "خط ساخن" لتلقى أى شكاوى الفلاحين أو أى اختناقات فى الأسمدة وحلها فورا.

وأضاف "يوسف"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن هناك تكليفات من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى لجميع مديريات الزراعة ، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات، مؤكدا أن سعر "الشيكارة" ثابت، و هناك غرف مركزية ولجان معاينة ، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.

وأكد مدير شئون المديريات الزراعية، أن هناك لجان فنية ورقابية منذ بدء الموسم الصيفى لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، لجميع الزراعات بسعرها المدعم " شيكارة اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه ، وتطبيق المنظومة الجديدة التى يطلق عليها " الباركود" لشحنات الأسمدة الزراعية المدعومة منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع .

وأوضح يوسف، أن جميع شركات الأسمدة تعهدت بتوريد حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق من الأسمدة للزراعات الصيفى، مشير الى أن الأسمدة موجودة بمخازن الجمعيات، هناك منشور تم توزيعه على 28 مديرية زراعية تابعة لوزارة الزراعة بمحافظات الجمهورية، منذ بداية موسم الزراعات بصرف مقررات الأسمدة بالكامل بناء على المعاينة على الطبيعة.