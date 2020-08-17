شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: تجهيز 6 معامل حاسب لاستقبال الطلاب وتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد جامعة حلوان لأعمال التنسيق الإلكترونى للعام الدراسى الجديد ‪ 2020 - 2021بتجهيز معامل للحاسب الآلي مزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بالتنسيق 202‪0 تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، فى بيان صادر عن الجامعة إن المعامل التي تم تجهيزها لاستقبال الطلاب هي المعمل المركزى بالجامعة ومعمل آخر بكلية الهندسة بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان ومعمل في كلية التربية الرياضية بنين، ومعمل بكلية التربية الموسيقية، وآخر بكلية الفنون الجميلة، موضحا أن هذه المعامل مزودة بالأجهزة، وتقدم الخدمة للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مع تقديم خدمات مميزة للطلاب بالمعامل، وتوفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.

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وأكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أنه سيتم استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لإجراء عملية تسجيل الرغبات خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي على الموقع المخصص لذلك، وذلك اعتبارا من السبت الموافق 2020/8/22 وهو أول ايام التنسيق الالكترونى لتسجيل الرغبات.