شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: توزيع 16 طن لحوم من صكوك الأضاحى فى 6 محافظات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 16 طن لحوم أضاحي غدًا الثلاثاء، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (القاهرة والقليوبية وبني سويف والفيوم ومرسى مطروح والوادي الجديد )، بواقع (3) طن لمحافظات القاهرة والقليوبية وبني سويف والفيوم و(2) طن لمحافظة الوادي الجديد ومرسى مطروح، وذلك للأسبوع الثاني على التوالى.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 170 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ - الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر- البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم . كما أكدت الوزارة على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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وأعلنت وزارة الأوقاف عن أنها حققت حصيلة صكوك الأضاحي نقلة نوعية حيث بلغت 114 مليون جنيه بزيادة نحو عشرة ملايين جنيه عن العام الماضي ونحو 82 مليون جنيه عن العام الأول للمشروع.

وقالت الوزارة إنه يجرى الآن توزيع 1200 طن من لحوم الأضاحي وفق خطة التوزيع التي يتم إعلانها أسبوعيًّا على موقع الوزارة، فتحية تقدير وعرفان لكل من أسهم في هذا المشروع العظيم بجهد أو مال، وتحية لكرم الشعب المصري العظيم المعروف بتراحمه وتكافله.

ووجهت وزارة الأوقاف جميع العاملين بالوزارة المشاركين في الإشراف على توزيع لحوم الأضاحي بمراعاة عملية التباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية والوقائية.