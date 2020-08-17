شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ للتهنئة بمناسبة حلول العام الهجريّ الجديد 1442.
وفي برقيته، قدم رئيس مجلس الوزراء أخلص التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، مع أطيب التمنيات بهذه المناسبة الجليلة، التي كانت رمزا لتجسيد أسمى معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلاميّ الحنيف، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام.
وبهذه المناسبة، جدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد للرئيس السيسي على مواصلة العمل الجاد، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء؛ كي يتحقق ما يتطلع إليه الشعب المصري من تقدم ورفعة وازدهار.
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