شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف المنيا» تستقبل الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مديرية الأوقاف بالمنيا، الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي 4 آلاف طن، وتستقبل الدفعة الثاني، الأربعاء، لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين بالمدن والقرى.

قدم الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، الشكر والتقدير لجميع العاملين من القياديين والأئمة ومقيم الشعائر والمؤذنين والعمال والإداريين لما بذلوه من جهد في مشروع صكوك الأضاحي الذي أظهر تأثر المجتمع بهم وشعوره بدورهم المجتمعي بجانب الدور الدعوى مما أفرز عن نجاح المديرية وإداراتها الفرعية والعاملين بها في مشاركتهم لشعب المنيا الذي أثبت علو همته وثقافته ونقاء فطرته وسريرته وعظمة وطنيته تجاه بلده في هذه المرحلة الهامة في حياة الشعوب والأمم فتسابق الجميع في البذل والعطاء بالمال أو الجهد أو الوقت وأخلص نيته فكلل الله جهد الجميع بالنجاح الذي لم يسبق له مثيل.

وقال «عبدالرازق»: «ها هي وزارة الأوقاف تثبت جديتها ومصداقيتها في دورها المجتمعي والوقوف بجانب أبناء الوطن فتنطلق سيارات اللحوم لحوم الأضاحي إلى جميع أنحاء الجمهورية، وها هي مديرية أوقاف المنيا تستقبل وتحصد جهدها وجهد أبناء محافظة المنيا لتستقبل أول دفعة لحوم صكوك الأضاحي يوم الأربعاء 12/8/2020 بكمية أربعة طن لحوم دفعة أولى والثانية يوم الأربعاء الموافق 18/8/2020 بكمية أربعة طن دفعة ثانية وتتوالى الدفعات من قبل وزارة الأوقاف لمحافظة المنيا وباقى المحافظات في صورة تثبت للجميع أن المال والجهد والوقت لا ولن يضيع وإنما يكلله الله بالنجاح فجميعنا في خدمة بعضنا البعض على قلب رجل واحد خلف قيادة واحدة على أرض وطن واحد ننعم جميعاً بنعم إله واحد (وما بكم من نعمة فمن الله) (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار) صدق الله العظيم، فتحية إجلال وتقدير لجميع العاملين بأوقاف المنيا ولشعب وجمهور محافظة المنيا، حفظ الله مصر قيادة وشعباً وحفظ عليها أمنها وإستقرارها ورد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين».