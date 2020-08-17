شكرا لقرائتكم خبر عن 3407 طالب وطالبة يؤدون اختبارات القدرات بكليات جامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، أنه وفقاً للقواعد والشروط والجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأداء اختبارات القدرات خلال الفترة من 8/8/2020 وحتي 20/8/2020؛ قام بأداء اختبارات القدرات بجامعة المنيا حتي اليوم 3407 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة الذين قاموا بالتسجيل لرغباتهم إلكترونياً وأداء اختبارات القدرات بكلياتها الأربع التي تشترط اجتياز المقبولين بها اختبارات القدرات المؤهلة لها، بكليات «الفنون الجميلة (فنون وعمارة)، والتربية النوعية قسم الموسيقى، والتربية الفنية، والتربية الرياضية (بنين وبنات)»، والتي عقدت وسط إجراءات احترازية وضوابط وقائية مشددة تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب، وذلك في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لعام 2020/2021.

والجدير بالذكر، أن الجامعة مستمرة في استقبال الطلاب لأداء اختبارات القدرات حتى 20 أغسطس الجاري، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات للطلاب في دفع مصرفات القدرات عن طريق خدمات الدفع الإلكتروني التي وفرتها الجامعة بمقار جميع الكليات المعنية بالاختبارات، وإعداد فيديو توضيحي عن كيفية أداء الاختبارات والأوراق والمواعيد، وتحديد أرقام ساخنة للرد على استفسارات الطلاب.