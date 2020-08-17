شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تكشف تفاصيل تطوير منطقة رأس البر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنه تم استبدال العشوائيات بفكرة المدينة الملونة لأنها حل وسط للتخلص من العشوائيات والمناطق غير المحببة للعين، موضحةً أن رأس البر مدينة مميزة لا يوجد منها في العالم ولديها تخطيط جيد وطبيعة لا تتكرر وكان يطالها عشوائيات وباعة جائلين ولكن تم إنهاء ذلك.

وأضافت «عوض»، خلال حوارها إلى برنامج «هذا الصباح» الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة «إكسترا نيوز»، في حلقة خاصة للبرنامج من دمياط، اليوم الاثنين، أن عزبة البرج كان بها عشوائيات ولكن أصبحت الآن المدينة الملونة ولهذا كان هناك تفكير للوصول إلى المدينة لتصبح مصيفًا لكافة المستويات وتوضع على الخريطة السياحية، مشيرةً إلى أن الباعة الجائلين كانوا يلتفون حول النيل باعتباره مصدر رزقهم، لذلك تم إنشاء سوق حضاري في شارع النيل لمساعد الباعة وبالتالي يصبح النيل متنزهًا للناس.

وقالت محافظ دمياط إن «القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي من أهم ملفاتها العشوائيات وكان لدى المحافظة بالفعل عدد كبير منها، سواء عزبة البرج أو قرية الصيادين وهي منطقة غير آمنة، ولكن الآن أصبحت المحافظة خالية من العشوائيات والأماكن غير الآمنة وسط طبيعة جيدة كما أصبحت تلك المناطق مزارات الآن».