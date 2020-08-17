شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى.. أشهر أغاني المسرحيات العالمية فى حفل بمكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقدم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، حفلا موسيقيا لأوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجى، ضمن ضمن فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر.

ويتضمن الحفل الذي يقام على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل، مقتطفات من أشهر أغانى المسرحيات الغنائية العالمية.

ويشارك في الحفل صوليستات: جاكلين رفيق (سوبرانو)، دينا إسكندر (سوبرانو)، هشام الجندى (تينور)، إلهامى أمين (باريتون.

وأهديت الدورة الثامنة عشرة من مهرجان الصيف الدولي التي تستمر حتى 29 أغسطس إلى فنان الاستعراض الراحل محمود رضا الذي توفى في يوليو الماضى.

ويستضيف المهرجان عددًا من الأسماء الصاعدة مثل: فؤاد ومنيب، وفريق ميشيل راوند، وفي سياق سينمائي يُقدم برنامج «سينما الأحد» محاضرة بعنوان: «دور المخرج السينمائي» يلقيها المخرج عادل أديب، بالإضافة إلى ورشة «تكاليف صناعة الأفلام المنخفضة» والتي يقدمها المخرج أحمد رشوان، كما يستضيف المهرجان ستاند أب كوميدي لمحمد حلمي، وعرض «الليلة الكبيرة» الذي تقدمه فرقة فابريكا، وبمناسبة رأس السنة الهجرية ينظم المهرجان حفلا للمنشد الشيخ محمود التهامي. وفي ختام الأسبوع يستضيف المهرجان للمرة الأولى الفنان محمد الشرنوبي في حفل غنائي مميز.

وتتنوع فعاليات الأسبوع الثاني، حيث يستقبل المهرجان كلا من فريق «هاي دام»، وفريق المينا، وأيضًا مشروع جهاد عمران، و«ريفروودو»، وفريق «أندروميدا»، والفنانة نوران أبوطالب. إلى جانب اللقاء المتجدد مع الفنان الكبير على الحجار.

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كما يُقدِّم المهرجان عرضًا سينمائيًا تحت عنوان: «أفلام عن الهامش» ولقاء مع المخرج بسام مرتضى، بالإضافة إلى عرض راقص لمركز مدحت فوزي لفنون العصا بملوي. ويأتي الختام بحفل غنائي للنجم السكندري مصطفى قمر.