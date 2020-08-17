شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: صادرات الثوم تتخطى 32939 طنا لجميع الأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن صادرات الثوم تخطت 32 ألفا و939 طنا منذ بداية الصادرات وحتى 12 من الشهر الجارى الى جميع الأسواق العالمية، وجارى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الجديدة، مضيفا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات ، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات الثوم المصدر.

وأضاف " العطار" ، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن إدارة الحجر الزراعى ، تواصل تكثيف اللجان الفنية في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية ، متابعا أن هناك زيادة ملحوظة في صادرات العنب والثوم و الفراولة والرومان و الفاصوليا في العام الحالي عن العام الماضي بنسب من 10 إلي 30٪ ، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق المنظومة الجديدة ، و تحسن جودة المنتج.

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فيما تواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

كانت وزارة الزراعة، أكدت أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية ، موضحة أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية .