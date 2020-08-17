شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تشكيل لجنة قومية للإشراف على الأبحاث السريرية للقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة مستجدات الموقف الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وتحدثت وزيرة الصحة والسكان عن جهود تأمين وتوافر لقاح فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تشكيل لجنة قومية للإشراف على الأبحاث السريرية للقاحات المنتجة لفيروس كورونا المستجد ‪COVID-19‬، ورفع تقرير بشكل دوري تمهيداً للعرض على المجموعة الطبية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وقالت: تضم اللجنة ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعدل، إلى جانب ممثلين عن الخدمات الطبية للقوات المسلحة المصرية، وممثل عن هيئة الدواء المصرية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي سيتم اتباعها لدى عودة المدارس والجامعات.

أوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم دراسة عدة مقترحات وبدائل للاختيار من بينها، لافتة إلى أنه سيتم بحث ذلك مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، على أن يتم عرض ما تم التوصل إليه من مناقشات على اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا.

Advertisements

وفي الوقت نفسه، أكدت وزيرة الصحة والسكان استمرار صرف العلاج للمخالطين والعزل المنزلي، مشيرة إلى أنه تم صرف 190.177 حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية، منها 143.48 حقيبة وقائية للمخالطين من الكبار، و46.697 حقيبة وقائية للمخالطين من الأطفال.

وقال رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد: تم الاستعداد بصورة كاملة لاحتمالات وجود موجة ثانية، سواء بتوفير الأجهزة أو المستلزمات الطبية، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.