شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق2020..جامعة حلوان: 31584طالبا وطالبة تقدموا لاختبارات القدرات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت جامعة حلوان عن أعداد الطلاب الذين قاموا بأداء اختبارات القدرات من طلاب الثانوية العامة 2020 - 2021 حتى الآن الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك بإجمالي 31584طالب وطالبة بالجامعة.

أقيمت الاختبارات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث تعد اختبارات القدرات مقياس أداء هام للطلاب و قدراتهم في هذه التخصصات المميزة، للتماشي مع هذه المقررات الدراسية العملية التي تحتاج إلى مواهب فريدة.

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وجاءت أعداد المتقدمين بكلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة حتى الآن 3199 طالبة، وكلية التربية الرياضية بنين بالهرم 4729 طالب ، وكلية التربية الفنية 5085 طالب وطالبة، والتربية الموسيقية 2395 طالب وطالبة ، والفنون التطبيقية 4782 طالب وطالبة ، والفنون الجميلة عمارة 3009 طالب وطالبة ، والفنون الجميلة فنون 8421 طالب وطالبة.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات بجامعة حلوان قد بدأت يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020 ، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020 .