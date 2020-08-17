شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يصل الغربية لتفقد تطوير كورنيش القاصد ومنطقة السيد البدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية إلى محافظة الغربية لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، وكان في استقبال الوزير عقب وصوله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .

ومن المقرر أن يتفقد شعراوي اليوم أعمال انتهاء المرحلة الأولي من تطوير كورنيش ترعة القاصد الجديد علي مساحة 1100 متر من أصل 3500 متر إجمالي المشروع وتبلغ التكلفة الاجمالية حوالي 16 مليون جنيه والذي يهدف إلى خلق متنفس جديد بمدينة طنطا لخدمة المواطنين.

كما تتضمن الجولة أيضاً تفقد مشروع توسعة محطة مياه طنطا المرشحة الجديدة وذلك بتكلفة 120 مليون جنيه والذي يهدف إلي رفع تصرفات مياه الشرب لخدمة 24 قرية بالإضافة إلي حي أول وثان طنطا ، وكذا مشروع تطوير ميدان السكة الحديد والمنطقة المحيطة بها بالاشتراك مع هيئة التنسيق الحضاري بما فيها الموقف الخاص بالمحطة وهيئة البريد ، وحرصت المحافظة علي استكمال تطوير المنطقة المؤدية لمسجد السيد البدوي ، وتبلغ تكلفة تطوير الميدان حوالي 9 مليون جنيه و17 مليون جنيه لتطوير منطقة السيد البدوي.

ومن المقرر أن يعقب ذلك جولة تفقدية للمشروعات الجارية في المنطقة اللوجيستية.